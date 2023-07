Sindaci uniti contro la chiusura di Medicina. Lunedì a Sorgono incontro col direttore della Asl di Nuoro

Sorgono

Per ora non sono stati trovati medici per sostituire i due che andranno in ferie dal 15 luglio

Il direttore della Asl di Nuoro, Paolo Cannas, lunedì sarà a Sorgono per incontrare i sindaci del Mandrolisai, della Barbagia e del Barigadu. L’iniziativa promossa dal sindaco di Sorgono Franco Zedda arriva all’indomani della clamorosa protesta di Piero Manca, l’artigiano che qualche giorno fa si è incatenato davanti all’ospedale “San Camillo” per contestare il progressivo smantellamento del presidio e l’imminente chiusura del reparto di Medicina, per un periodo di 15 giorni.

Una protesta subito rientrata, come chiesto dallo stesso sindaco di Sorgono, che aveva riferito di avere ricevuto assicurazioni dal direttore della Asl sul mantenimento della funzionalità del reparto. Un servizio destinato a essere sospeso fra pochi giorni, dal 15 luglio, secondo una circolare emanata dalla direzione dello spesso ospedale, per consentire ai soli due medici rimasti nel reparto di fare due settimane di ferie, dopo un periodo di oltre due anni di lavoro ininterrotto e di rinuncia ai riposi.

“In questo incontro ribadiremo al direttore della Asl la nostra ferma richiesta di avere un ospedale pienamente funzionante, che opera da diversi anni in un vasto bacino d’utenza caratterizzato da una elevata incidenza di anziani e malati cronici, e con piccoli comuni molto distanti dagli altri ospedali”, afferma il sindaco di Sorgono, Franco Zedda. “Con riferimento all’annuncio della imminente chiusura del reparto di Medicina, attendiamo di sapere dal direttore Cannas con quali medici si intende portare avanti il servizio, considerato che i due medici attualmente in organico devono di certo fruire delle loro ferie. Spero di avere risposte concrete, non vorrei dover decidere di incatenarmi anche io davanti al San Camillo”.

Da parte sua, il direttore della Asl di Nuoro, Paolo Cannas, non vuole assolutamente che si parli di chiusure: “Il reparto Medicina resterà aperto e i pazienti dell’ospedale di Sorgono non hanno niente da temere, perché continueranno a essere presi in carico anche dopo l’accesso al Punto di Primo Intervento, che resta pienamente funzionante, e i cui medici, se se ne ravvisano le necessità e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, si preoccuperanno di assicurarne il ricovero nei servizi pienamente operativi del territorio”.

Al momento quindi, contrariamente a quanto sperato, non sembra sia stato individuato neppure un medico in grado di sostituire i due attualmente in servizio, che saranno in ferie dal 15 luglio, come previsto. “Di certo non è in discussione la fruizione delle ferie dei medici che molto generosamente e per molto tempo ci hanno rinunciato e che ora devono assolutamente avere”, dice ancora Cannas, ripetendo che “i pazienti non hanno comunque niente da temere, potranno continuare a contare sull’assistenza di cui hanno bisogno”.

Con quale personale e con quali procedure? Cannas dovrà spiegarlo lunedì prossimo nell’incontro in municipio, che si preannuncia comunque piuttosto acceso.

