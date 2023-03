Sindaci in allarme dopo i furti di armi e danaro in Marmilla: appelli e incontro col questore

Ales

Prende corpo l’ipotesi che ad operare possa essere una banda

Gli amministratori condividono la preoccupazione degli abitanti e ora si rivolgono alle autorità per chiedere maggiore sicurezza in Marmilla dopo la serie di furti di armi e danaro che potrebbe far pensare anche alla presenza di una sorta di banda in azione nel territorio.

Due giorni fa il sindaco di Gonnosnò, Ignazio Peis ha incontrato il questore di Oristano Giuseppe Giardina. Nel suo paese alcune notti fa hanno rubato quattro fucili, due pistole e 25mila euro in contanti.

“Quanto è accaduto da noi ci preoccupa ed ha allarmato giustamente i miei paesani”, ha detto il sindaco Peis. “Questi furti di armi hanno interessato anche il nostro paese dopo quelli vicini. Sono avvenuti tutti di notte ed ora come cala l’oscurità si rimane in casa. Il questore ha confermato l’impegno delle forze dell’ordine nell’aumentare i controlli ed i servizi di prevenzione”.

Analoga situazione a Senis, dove lo scorso anno i ladri per ben tre volte avevano violato due abitazioni, rubando fucili e mettendo a segno anche un furto nel bar.

“Noi abbiamo ben 14 telecamere in tutto il paese”, ha dichiarato il sindaco Salvatore Loi. ”Lo sanno anche coloro che hanno messo a segno i furti e quindi prendono le opportune precauzioni. Da noi hanno rubato due fucili; ho appreso ora del nuovo furto a Gonnosnò e anche i miei concittadini sono visibilmente preoccupati. Molti non escono più di notte perché hanno timore che gli svaligino la casa. Avevano inviato anche una lettera al prefetto, che l’aveva girato poi ai carabinieri”.

“Il clima di preoccupazione è ben evidente anche da noi”, ha spiegato il sindaco di Baressa Mauro Cau. “In paese avevano rubato qualche fucile lo scorso anno e più recentemente hanno svaligiato le slot machines nel bar. Mi auguro che le forze dell’ordine facciano luce su quanto è accaduto al più presto, perché non ci sentiamo sicuri”.

La compagnia dei carabinieri di Mogoro ha già aumentato i servizi preventivi e di controllo sul territorio ed ha ora avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto a Gonnosnò.

Dietro questi furti so pensa operi un’unica banda, magari collegata a qualche esponente della malavita di altre province. Le armi rubate, soprattutto ai cacciatori, garantiscono un buon ritorno economico nel mercato nero. Quattro fucili erano stati rubati anche ad Ales, lo scorso anno.