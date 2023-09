Simone Picci, il doppio dramma: in coma a gennaio dopo uno schianto, la morte oggi in viale Marconi. Un destino a dir poco crudele per il giovanissimo che a gennaio era sopravvissuto a un grave incidente sull’asse mediano dopo essere stato in coma, e che aveva perso per un omicidio il padre tanti anni fa. Oggi è lui una delle quattro vittime della tragedia di viale Marconi. Uno di quei corpi sbalzati dall’auto che correva a forte velocità. Allora, a gennaio, a morire era stato invece il suo amico Nicola Columbu, per lui non c’era stato niente da fare.

Tutto si sarebbe pensato tranne che pochi mesi dopo finisse coinvolto in altro gravissimo incidente, quello che in questa domenica di settembre ha letteralmente raggelato Cagliari Quartu e Assemini, dove intere famiglie sono sotto choc perchè in tantissimi conoscevano le quattro giovanissime vittime della carambola fatale, su cui ancora si sta indagando per accertare la dinamica. Notizia che è arrivata proprio mentre stava per cominciare il Matrimonio Selargino, uno degli eventi da sempre più sentiti nell’hinterland cagliaritano. E una delle ragazze morte è proprio la figlia di un consigliere di opposizione di Selargius, tragico scherzo del destino. Erano in sei sulla Fiesta della morte, forse una manovra improvvisa ha provocato il caos. E quattro piccole stelle hanno smesso di brillare in un istante,