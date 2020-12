Simone a Radio CASTEDDU, storico kebabbaro di via Dante: “Da sette mesi lavoro solo per le bollette”

Una crisi che sembra non guardare in faccia più nessuno, quella legata al coronavirus ha portato effetti economici devastanti.La racconta Simone Pinna, il primo kebbabaro della Sardegna: “Chiuso per lockdown dal 24 al ? Perché dopo il primo lockdown non ha più senso rimanere aperti, spero che dal 7 gennaio qualcosa cambi. L’unica forza che mi è stata data per riaprire e rischiare è quella dai clienti che mi sono stati vicini”.I dati nudi e crudi: tanti debiti da pagare, bollette e canoni arretrati. “Questa mattina ho saldato due mensilità, non ho mai avuto degli sconti sul canone di locazione e non è stato facile anche perché da maggio, quando ho riaperto, ho accumulato una decina di mensilità di affitti da pagare. Ora ho ancora due mesi da saldare, 3 mila euro, e devo ancora pagare la luce di tre mesi fa. Di conseguenza ci saranno anche le tasse arretrate e chissà quando avrò la possibilità di pagarle. Se il lockdown finisce il 7 io devo rischiare di riaprire perché devo finire di pagare i debiti”.Il servizio a domicilio non offre la sicurezza di recuperare nemmeno le spese sostenute: “Io chiudo anche perché psicologicamente non ci sono proprio, potrei essere ancora di più demoralizzato. Starò con la mia famiglia”.

