In alcuni casi gli automobilisti che si sono accorti d’essere contromano hanno compiuto una pericolosa retromarcia per tornare nella sede stradale corretta.

“A me è capitato di trovare un’auto nella mia corsia e una seconda auto ferma nella corsia giusta, con il conducente che gesticolava per avvertire del pericolo”, precisa ancora l’autore della segnalazione.

Per chi viaggia in direzione Oristano, la corsia si sposta sulla sinistra. Le auto, dunque, devono occupare la corsia che normalmente sarebbe occupata dalle auto che si muovono in direzione opposta (verso Simaxis). A loro volta le auto che muovono in direzione di Simaxis dovrebbero spostarsi sulla corsia provvisoria ancora più a destra, realizzata con la riapertura del cantiere.

Fonte: Link Oristano

