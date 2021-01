Silvio Berlusconi ricoverato per un problema al cuore. “”Aggravamento del problema aritmologico, imprudente il trasporto in Italia”, dice il suo medico Zangrillo. L’Ansa ha appreso la notizia: in un primo momento si parlava di esami di routine, poi è emerso che è stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi, a decidere il suo ricovero a Monaco per “un problema cardiaco aritmologico“. “Lunedì – ha spiegato il professore – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento” e “ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia“, riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.

