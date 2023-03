Silp Cgil e Cpia 4 insieme nel segno della formazione: accordo e corsi per poliziotti e familiari

Oristano

Il segretario Daniele Rocchi e la direttrice Carmensita Feltrin hanno firmato una convenzione

Una grande opportunità di formazione sarà offerta ai poliziotti iscritti al Silp Cgil, grazie all’accordo tra il sindacato provinciale guidato da Daniele Rocchi e il Cpia 4 diretto da Carmensita Feltrin. Ieri la firma della convenzione che permetterà agli agenti di frequentare subito i primi corsi a disposizione: “Partiremo da quelli più attinenti all’attività lavorativa”, spiega il segretario del Silp Cgil Oristano. “Sono i corsi di inglese e di informatica, quest’ultimo si svilupperà anche attraverso l’utilizzo dei droni”.

“L’obiettivo primario del Cpia è l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta e giovane adulta e la promozione della formazione permanente. Per raggiungere questi importantissimi obiettivi il lavoro di rete è fondamentale”, ha commentato la direttrice del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, Carmensita Feltrin. “Aver stipulato una Convenzione con il Silp Cgil rappresenta sicuramente una grande opportunità per disseminare nel territorio l’offerta formativa della nostra scuola e l’importanza che può rivestire per la crescita delle donne e degli uomini della nostra comunità”.

“La formazione e l’istruzione sono l’emblema dell’emancipazione, ne riconosco l’essenzialità nello spazio sociale che viviamo quotidianamente”, ha spiegato il segretario del sindacato Daniele Rocchi. “Sono soddisfatto di aver siglato questa convenzione, anche se mi piace interpretarla col termine di collaborazione. Debbo riconoscere una marcata sensibilità e lungimiranza costruttiva nei rapporti alla dirigente del Cpia 4, la dottoressa Carmensita Feltrin. Accompagnarci in questo progetto di conoscenza è un arricchimento per i poliziotti che ogni giorno si rapportano con la collettività”.

“Ho deciso di estendere la convenzione anche a tutto il nucleo familiare dei nostri iscritti, in modo che anche la mamma o la nonna delle nostre colleghe e colleghi possano avere un’occasione per rafforzare le proprie competenze. In particolare, ho trovato molto interessante il corso di informatica, che rispecchia la nativa modernizzazione anche sul corretto utilizzo dei droni”, ha detto ancora Rocchi. “Sono certo che la professionalità del Cpia 4 di Oristano darà impulso al nostro ambito lavorativo e comunitario, e noi ne saremo portavoce in questo territorio”.

Il Cpia 4 di Oristano è una scuola statale per adulti che si articola nel territorio provinciale con 13 sedi didattiche. Possono iscriversi ai CPIA adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che intendo conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione; adulti stranieri che intendono iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; i giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni.

Giovedì, 9 marzo 2023