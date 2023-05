Siliqua, viaggiava a bordo di un’auto rubata: denunciato.

I carabinieri hanno denunciato ieri a Siliqua per ricettazione un 47enne del luogo, disoccupato e noto alle forze dell’ordine. Nel percorrere uno sterrato prossimo al paese, i militari hanno incrociato l’uomo mentre viaggiava a bordo di una Fiat Panda sulla quale non lo avevano mai visto. Incuriositi, i carabinieri hanno deciso di fermare il mezzo e verificarne la provenienza. Subito è emerso in banca dati che quell’auto era stata rubata a Villacidro il 20 febbraio scorso ai danni di un operaio ventitreenne che nel frattempo aveva perso ogni speranza di recuperala. Così non è stato e il veicolo, in ottime condizioni, è stato restituito al legittimo proprietario già nella giornata di ieri.