Siliqua, arrestati per furto in un bar evadono dai domiciliari subito dopo.

I carabinieri hanno tratto in arresto ieri a Siliqua, per furto aggravato, un quarantottenne e una trentatreenne di Carbonia, disoccupati e già conosciuti dalle forze dell’ordine. I militari erano alla ricerca degli autori del furto con scasso, avvenuto poco prima a Nuxis, in località “Acquacadda”, presso il Bar Tabacchi Acquacadda. I due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf nel cui bagagliaio sono stati trovati gli attrezzi da scasso e la refurtiva consistente in circa 400 pacchetti di sigarette di varie marche. Sono stati condotti in caserma e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio. Tutt’altro che impressionati da questa prospettiva, sono stati nuovamente arrestati in flagranza del reato di evasione, sorpresi mentre passeggiavano in via Veneto. Sono stati quindi trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione di Carbonia e poi presso quella di Iglesias, in attesa del giudizio con rito direttissimo.