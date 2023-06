Siliqua: applausi, fumogeni e tanti abbracci per accogliere Carlo Pusanu

Applausi, fumogeni e tanti abbracci per accogliere Carlo Pusanu: è arrivato al suo paese d’origine il trentaduenne che risiede in Inghilterra. Partito da Londra a bordo della sua bicicletta 20 giorni fa, tappa dopo tappa, ha percorso oltre milleduecento chilometri. Con un post ironico aveva annunciato la sua impresa tramite social, sottolineando l’aumento dei prezzi dei biglietti aerei: una tematica attuale più che mai e che evidenzia l’isolamento sempre più dirompente della Sardegna che, tra mille disagi, è sempre più difficile da raggiungere o da lasciare.

È stata una pedalata, abbastanza lunga, programmata per visitare i luoghi e territori che lo separavano da Siliqua e ieri sera è stato accolto da amici e parenti: scortato da un mezzo della protezione civile, ha ricevuto in dono anche una coppa ricordo. “Lallo, ha concluso così questo lungo ed entusiasmante viaggio. E’ stata – racconta il suo amico Roberto Collu – per lui una bella esperienza, una bella storia ma, soprattutto, una sfida sportiva ed ecologica portata a termine in sella ad una Mtb”.