Sigilli a un minimarket abusivo a Sassari - Sardegna

Gli agenti della Polizia locale hanno messo i sigilli a un minimarket aperto in corso Vittorio Emanuele da una donna di origine nigeriana. L'attività era priva di autorizzazione comunale, che è stata negata dagli uffici alla titolare perché "priva dei requisiti morali e professionali" necessari per condurre un'attività commerciale.

L'atto di diniego e il successivo provvedimento di chiusura sono scattati dopo un controllo scaturito da un esposto di alcuni cittadini.

Sempre gli agenti della Polizia locale nei giorni scorsi hanno denunciato il titolare di un altro minimarket di corso Vittorio Emanuele che vendeva alcolici a giovanissimi. In quel caso il negozio, in seguito all'emissione di un'ordinanza del sindaco, è stato chiuso per 30 giorni, dalle 16 alle 8 del giorno successivo.



Fonte: Ansa Sardegna