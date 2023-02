Sigilli a ex locale industriale Molentargius usato per feste - Sardegna

Blitz della Forestale nel cuore del parco di Molentargius. Secondo l'accusa, in una vecchia struttura industriale legata alla produzione del sale sarebbero sorti dei locali residenziali, usati per feste e matrimoni. Per questo il nucleo investigativo del Corpo forestale della Regione ha eseguito il sequestro di Villa Stelvio. L'ordine è arrivato dal Tribunale di Cagliari: l'ipotesi di reato contestata ai titolari è quella di lottizzazione abusiva. Da qui l'apposizione dei sigilli. L'attività di Villa Stelvio era condotta alla luce del sole: informazioni e recensioni sui servizi della struttura sono disponibili sulla rete e sui social.

Fonte: Ansa Sardegna