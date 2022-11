Sicurezza stradale: 15 vittime nel 2021, in calo nell'Isola - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 21 NOV - Nel 2021 gli incidenti stradali in Sardegna sono stati 691, nei quali ci sono state 15 vittime e 494 feriti. Un dato in miglioramento rispetto al 2011 quando erano stati rilevati 1.297 incidenti, nei quali hanno perso la vita 33 persone e 1.187 feriti. Dal confronto emerge il 46,7% in meno di incidenti e il 54,5% di morti in meno. Il bilancio è stato fatto dal Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna che ha organizzato, in collaborazione con la aezione Polizia Stradale di Cagliari, alla Sala MEM - Mediatica del Mediterraneo del Comune di Cagliari, un incontro dedicato agli studenti del Liceo Classico "G. Siotto Pintor" di Cagliari sul tema della sicurezza stradale. in occasione della "Giornata nazionale in ricordo della vittime della strada".

Attraverso l'ascolto delle esperienze professionali e personali è stata sottolineata l'importanza del valore della vita umana e la gravità delle limitazioni che possono scaturire dal mancato rispetto delle norme di comportamento durante la guida o da stili di vita non proprio consoni.

Durante l'incontro sono state ricordate tutte le vittime della strada, con un pensiero anche agli appartenenti alle Forze di Polizia, che ogni giorno sono presenti sulle strade e che, nell'adempimento del proprio dovere, spesso, pagano il tributo più alto, la loro vita.

Tra i comportamenti sbagliati che si commettono durante la guida di un veicolo ci sono la distrazione - ricorda la Polstrada -, l'elevata velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza e della segnaletica stradale, l'uso di sostanze alcoliche e/o sostanze stupefacenti, mentre per il pedone basta semplicemente la fretta. In questa giornata, la Polizia Stradale intende lanciare un messaggio importante che vale per tutti, ossia che "sulla strada non si scherza", sia per i conducenti che si pongono alla guida dei veicoli che per i pedoni. (ANSA).



