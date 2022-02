Santa Giusta



Oggi la cerimonia di inaugurazione della nuova macchina per le merci alla rinfusa



Il porto industriale di Oristano da oggi può contare su una nuova gru mobile da 80 tonnellate, destinata in particolare alle merci alla rinfusa. Il potente mezzo – una Italgru Imhc 1580 – va a ampliare la dotazione del parco macchine, che ora conta cinque mezzi.

La nuova gru è stata inaugurata questa mattina nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte le autorità politiche e militari e le imprese che operano nel porto industriale. Insieme al comandante della Capitaneria, Matteo Gragnani, ed ai vertici del Consorzio industriale, erano presenti anche Massimo Deiana, presidente dell’autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna, e il sindaco di Santa Giusta, Andrea Casu.

Il parroco monsignor Paolo Ghiani ha benedetto la nuova gru, alla presenza anche dei lavoratori della Seagull, l’azienda che gestisce i servizi portuali.

“Questa nuova gru ci darà grosse opportunità”, ha spiegato Davide Atzori, presidente del consiglio di amministrazione della Seagull. “Per noi è un passo importante, non solo per l’investimento fatto, ma per i termini di sicurezza e operatività che andremo a guadagnare. La sicurezza è legata soprattutto all’elettronica: la gru è controllata da remoto, in maniera continua. Rispetta l’ambiente e ci permetterà di essere utilizzata elettricamente, appena il Consorzio ci fornirà il servizio. Ci permetterà anche di operare in situazione di grossi pesi, con maggiore rapidità nelle operazioni”.

“Vista la crisi causata dai maggiori costi delle materie prime”, conclude Atzori, “la nuova gru ci permetterà di offrire un servizio più rapido e performante, e di riflesso consentirà ai clienti di spuntare prezzi più vantaggiosi sul nolo delle navi”.

La Seagull, che gestisce i servizi nel porto industriale di Santa Giusta-Oristano, si occupa della movimentazione delle merci alla rinfusa che vengono imbarcate e sbarcate. Nel 2021 in totale le tonnellate di merci movimentate dalla società sono state 1.300.

“Un plauso va alla Seagull che si è dotata di un nuovo mezzo”, ha sottolineato Massimo Deiana. “Questa gru sarà in grado di far fronte a una crescita dei trasporti mai fermata. Nel periodo dal 2016 a oggi abbiamo un 41% in più da merci rinfuse e liquide e un 21% per quelle solide. Il traffico è cresciuto quasi del doppio. È importante e ci sta dando forti indicazioni per rimettere in sesto anche le infrastrutture del porto. Ogni settimana riceviamo richieste di operatori per che guardano a Oristano per investimenti o ipotesi di insediamento”.