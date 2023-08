Sicurezza e accessibilità nelle spiagge, Cabras chiede alla Regione finanziamenti tempestivi

Cabras

La prossima settimana a Mari Ermi l’iniziativa “Il poliziotto… un amico anche al mare”

Una giornata sulla sicurezza tra i candidi chicchi della spiaggia di Mari Ermi: gli agenti Questura di Oristano in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cabras porteranno faranno tappa sul litorale del Sinis con l’iniziativa “Il poliziotto… un amico anche al mare”.

Mercoledì 9 agosto i poliziotti saranno impegnati in numerose attività di sensibilizzazione, per illustrare il tema della prevenzione e dei corretti comportamenti da tenere al mare per evitare i pericoli. Sarà inoltre l’occasione per dare dimostrazione di alcune simulazioni di salvamento e di recupero di oggetti pericolosi nei fondali.

L’iniziativa è stata illustrata ieri – 31 luglio – in un incontro con il questore Giuseppe Giardina, il capo di gabinetto Michele Chessa, i sindaci di Arborea (Manuela Pintus), di Cabras (Andrea Abis) e di San Vero Milis (Luigi Tedeschi) e il vice comandante della polizia locale di Oristano, Roberto Chessa.

“Ringrazio il questore di Oristano, con il quale vi è un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale, per aver individuato Cabras tra le sedi dell’evento. Queste iniziative infatti sono importanti per la sensibilizzazione dei cittadini rispetto ai comportamenti di cautela e sicurezza da tenere quando si va al mare e, mostrano le capacità di soccorso delle forze dell’ordine” ha affermato Andrea Abis durante la conferenza stampa, plaudendo all’iniziativa.

Nei quasi trenta chilometri di costa nel territorio di Cabras, l’amministrazione deve far fronte a numerose incombenze. “La nostra attività di prevenzione nei litorali è costante da molti anni ormai”, ha proseguito il sindaco Abis, “l’amministrazione comunale anche quest’anno ha agito secondo una prassi che ormai segue in maniera sistematica, anche al di là del finanziamento della Regione, in quanto è da sempre fondamentale agire in maniera anticipata rispetto ai tempi dell’ente regionale, al fine di arrivare pronti alla stagione estiva”.

“Quest’anno però”, ha continuato il primo cittadino, “si è verificata una difficoltà oggettiva, che consiste nel non essere riusciti ad affidare l’appalto del salvamento a mare in quanto la gara del servizio al momento è andata a vuoto. Ritengo fondamentale che il programma del salvamento a mare venga considerato in maniera diversa dalla Regione Sardegna, a partire dalla predisposizione di un piano strutturato che dovrebbe mappare le spiagge a maggiore pericolosità, per le quali il servizio dovrebbe essere sostanzialmente obbligatorio e non lasciato alla volontà o ai bilanci insussistenti degli enti locali. Così come certamente diversi dovrebbero essere i tempi di attribuzione del contributo finanziario, che non può avvenire a giugno”.

I costi del servizio sono elevati. “Abbiamo presentato alla Regione un progetto per quattro torrette che abbiamo installato da tempo nelle spiagge di San Giovanni, Maimoni, Is Arutas e Mari Ermi. Lo scorso anno il Comune ha finanziato in toto il servizio, con oltre 30 mila euro, ma se per ipotesi organizzassimo una copertura completa, quindi con almeno dieci postazioni, in soli tre mesi di attività, dal 15 giugno al 15 settembre, sarebbe richiesta una spesa inaccessibile per il bilancio comunale, arrivando a superare i 300 mila euro. Ogni torretta di salvamento costa più di 10 mila euro al mese. Cifre spropositate a fronte di un finanziamento regionale che è rimasto invariato. Ad ogni modo spero che gli uffici riescano a realizzare rapidamente l’affidamento nei prossimi giorni”, ha affermato Abis.

Il primo cittadino di Cabras aggiunge all’argomento spiagge anche la questione relativa all’accessibilità: “La nostra amministrazione è riuscita ad attrezzare due postazioni dedicate, in piena autonomia programmatica e di spesa. Ma non ritengo sufficiente che la realizzazione di aree attrezzate per l’accesso ai disabili venga affidata alla sola sensibilità delle singole amministrazioni comunali. Anche la predisposizione di tali aree dovrebbe rientrare tra le misure di incentivo e contribuzione della Regione”.

