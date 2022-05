Sicurezza: da giovedì controllori bus Sassari con bodycam - Sardegna

Da giovedì i controllori sui bus dell'Azienda Trasporti Pubblici di Sassari saranno dotati di bodycam per la registrazione audio e video. I nuovi strumenti digitali, approvati dalla Prefettura e dalle sigle sindacali, consentiranno di rendere più efficace l'attività di contrasto all'evasione, accrescere la sicurezza dei passeggeri e del personale in servizio, prevenire possibili abusi da parte degli utenti irregolari.

La bodycam, impermeabile e capace di registrare circa otto ore di filmati in alta definizione, sarà applicata sulla divisa dei verificatori e, con un ampio angolo di visuale, riprenderà esclusivamente l'area antistante di chi la indossa. Le immagini, criptate, saranno conservate sul dispositivo e il loro sblocco sarà possibile solo da parte del personale autorizzato ed abilitato.

"Grazie alle bodycam migliora l'efficacia dell'attività di rilevazione delle infrazioni con la possibilità concreta di documentare in maniera completa e precisa tutte le fasi dei controlli a bordo, e il loro impiego va a integrare i sistemi di videosorveglianza già presenti su tutti i nostri mezzi", precisa il presidente di Atp, Paolo Depperu.

Soddisfazione anche dai sindacati: "Questa è la giusta risposta al fenomeno delle aggressioni e al malcostume nel pretendere un servizio di trasporto adeguato senza pagare il biglietto", commenta il segretario territoriale della Fit Cisl di Sassari, Alessandro Russu, "Quando società di trasporto investono su mezzi innovativi e sistemi di sicurezza di bordo quali videocamere, dispositivi di geo localizzazione, in questo caso di bodycam, vuol dire che si considera la sicurezza un investimento e non un costo".



Fonte: Ansa Sardegna