Sicurezza al volante in Sardegna, i risultati dell'operazione "Seabelt": 115 infrazioni al Codice della strada

Nella prima decade del mese di marzo la Polizia è stata impegnata nella campagna europea “SEABELT” organizzata dalla rete di cooperazione internazionale Roadpol a cui aderisce anche l’Italia, volta al controllo sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta in genere.

Il Compartimento di Polizia Stradale per la “Sardegna” nel corso della campagna ha impiegato 42 pattuglie su tutto il territorio e soprattutto lungo le principali arterie stradali dell’Isola. Nel corso dei servizi specifici sono stati controllati 232 veicoli per un totale di 115 infrazioni al Codice della Strada. In particolare, sono state contestate 99 infrazioni di cui 96 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 3 per il mancato utilizzo di dispositivi di ritenuta per i minori. Sono stati decurtati complessivamente 556 punti, ritirate 7 patenti di guida e 2 sequestri di sostanze stupefacenti ai sensi del D.P.R. 309/90.

L’obiettivo della campagna è di rendere sempre più coscienti e consapevoli gli utenti della strada che durante queste operazioni tutte le forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea aderenti a Roadpol stanno operando per lo stesso fine.