Ecco i Vigili di quartiere. Sono circa 8 e quotidianamente pattugliano i rioni del centro storico cittadino, quelli afflitti dai problemi legati alla malamovida e frequentati dai turisti. L’annuncio ieri in aula da parte del sindaco Truzzu, interrogato da Andrea Piras, gruppo misto eletto con la Lega, “Ieri in Consiglio comunale abbiamo avuto modo di parlare dell’istituzione della cosiddetta figura del vigile di quartiere per la quale avevo presentato tempo fa una mozione. Il sindaco ha riferito che tale iniziativa non solo è stata accolta con favore ma ha anche portato al coinvolgimento di sette figure che hanno il compito di vigilare nel centro storico, compresi i quartieri Castello e Marina”, ha dichiarato Piras, “il primo cittadino nello spiegare le azioni che si intendono portare avanti in tal senso ha ringraziato il sottoscritto e la Lega per l’idea proposta e accolto prontamente. Nel prendere la parola ho chiesto, poi, che tale programma venisse esteso anche alle periferie garantendo così maggior sicurezza e maggior vicinanza alle problematiche quotidiane di ogni cittadino. Un primo importante risultato frutto dell’attenzione da sempre mostrata dalla Lega sul tema sicurezza”.

Piras chiede ora che il taser venga messo a disposizione della polizia municipale.

In aula Truzzu ha spiegato che l’iniziativa è stata possibile grazie alle assunzioni dei vigili avvenute in primavera. E ha sottolineato che, in base agli ordini di servizio del comando, i vigili pattugliano i rioni storici e altri come Monte Urpinu, Genneruxi e Bonaria. Ha poi sottolineato il ruolo giocato dai vigili dell’ambiente sul controllo dell’igiene del suolo.

