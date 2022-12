Ma è di futuro che intendo parlare per esortarvi a guardare con rinnovata fiducia, coraggio, speranza e spirito propositivo al Nuovo Anno alle porte con l’augurio che possa essere, per tutti noi, un anno di rinascita, pieno di nuovi progetti e di nuove sfide, che diano rinnovato slancio ed energia al nostro agire, senza mai cedere ai sentimenti negativi e avendo fiducia nelle nostre potenzialità.

Sento, in questa occasione, di dover dire molti grazie: grazie alla Cittadinanza che mi ha sempre accolto e ascoltato con simpatia e affetto; grazie a tutti coloro con i quali ho avuto il piacere di collaborare in ambito istituzionale, in un gioco di squadra che ci ha portati a condividere obiettivi ed azioni in maniera sempre più coesa e partecipata, con passione e impegno, e grazie a tutti i giornalisti che con pazienza, curiosità e attenzione hanno sempre seguito le attività portate avanti dalla Prefettura, dandone conto con scrupolo, serietà e interesse negli organi di informazione.

