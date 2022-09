Vi esorto ad essere coraggiosi, siate protagonisti, non abbiate paura di rischiare per non sbagliare, siate curiosi, ambiziosi, ma anche responsabili e consapevoli che il futuro è vostro e sarà quello che sarete capaci di costruire anche e soprattutto a partire dal vostro percorso scolastico.

Il mio augurio quest’anno è quello di esortarvi a non cedere ai sentimenti negativi. La scuola, ne sono certo, vi aiuterà a reagire con coraggio e concretezza e vi orienterà nella ricerca di strumenti nuovi per leggere il presente e disegnare il vostro futuro.

Ogni nuovo inizio è sempre un insieme di sentimenti contrastanti: la nostalgia per l’estate che sfuma e si porta via le vacanze, ma anche la felicità di riabbracciare i compagni e l’emozione di chi comincia o ricomincia oggi il suo percorso.

“Siate coraggiosi e protagonisti”, è questa l’esortazione del prefetto di Oristano Fabrizio Stelo, inviata in una lettera agli studenti oristanesi in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico. La pubblichiamo integralmente di seguito.

Fonte: Link Oristano

