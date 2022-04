“Siamo usciti dalla stazione, poi sono arrivati i razzi”: la testimonianza di Alessio Pitzalis da Kiev

Cracovia Nonostante lo spavento, il cuoco oristanese conferma l’impegno per aiutare i civili Hanno sentito le sirene e sono corsi all’aperto. Poco dopo alcuni razzi hanno colpito la stazione ferroviaria di Kiev. Tra i testimoni del nuovo attacco dell’esercito russo c’era Alessio Pitzalis, lo chef di Oristano impegnato da un oltre mese negli aiuti umanitari in Ucraina. In questi giorni è a Cracovia, in Polonia, per conto della società americana Atlantis Bahamas: la cucina dell’hotel Marriot sforna cibo per gli sfollati. Quando può Alessio – assieme ad alcuni amici ucraini – porta cibo e medicinali nei centri colpiti dalle bombe, soprattutto a Leopoli. Oggi è appena rientrato a Cracovia, dopo una missione a Kiev per consegnare farmaci ai medici di alcuni ospedali locali.

Alessio Pitzalis collegato via Skype da Cracovia

“Eravamo all’interno della stazione di Kiev, intorno alle 6,30“, racconta via Skype Alessio Pitzalis, ancora scosso, “quando abbiamo sentito risuonare le sirene. Non abbiamo esitato e siamo usciti nella piazza principale. Tutto è rimasto silenzioso e poi improvvisamente sono arrivati alcuni aerei ed hanno colpito la stazione”. “Nella struttura non ci sono uomini, ma solo donne e bambini che cercano di lasciare la città. Eppure non hanno esitato a lanciare i missili. Ci è stato riferito che sono morte sei persone, ma credo siano state di più. Ho fatto qualche foto, ma ai miei amici hanno sequestrato il cellulare: non vogliono che si mandino foto in Europa”.

Alessio Pitzalis con altri volontari sul furgone utilizzato per portare cibo e medicinali in Ucraina

Alessio non abbandonerà i profughi e gli sfollati al loro destino: continuerà a cucinare per loro e a distribuire viveri e medicinali. Ma ammette: “Ieri è stata una giornata dura, ad un certo punto il morale è andato giù. Abbiamo anche pensato di mollare. Comunque andremo avanti”. “Manteniamo il nostro piano e con poche modifiche e aggiustamenti lo realizzeremo al 90%”, assicura lo chef oristanese. “Mi sono spaventato, così come la mia famiglia, ma ora siamo tutti al sicuro. Voglio condividere con voi tutti, anche ad Oristano, che questa non è una guerra ma un genocidio. Ieri c’erano solo donne e bambini in quella stazione e stavamo consegnando un po’ di roba e alcune confezioni pasquali. La guerra è tra le forze militari, bambini e donne non c’entrano nulla. Noi siamo con le persone”.

Un animaletto di peluche ricevuto in dono aiuta a dimenticare la paura, per un momento

Martedì, 19 aprile 2022

Fonte: Link Oristano