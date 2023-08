Siamesina abbandonata perchè anziana cerca una nuova famiglia

SIAMESINA ABBANDONATA IN STRADA PERCHÈ ANZIANA, CERCA UNA VERA FAMIGLIA.

È una di quelle storie che quando giungono in redazione ti straziano il cuore, al punto da non riuscire a quantificare di quanta crudeltà alcune persone siano in grado di fare.

Purtroppo è una realtà e noi di radio zampetta sarda accettiamo anche questa sfida, riuscire a trovare una casa piena d’ amore per Siamesina, così l’ abbiamo chiamata.

Siamesina ha lo sguardo perso nel nulla, gonfio di dolore per il tradimento subito, da un giorno all’ altro si è ritrovata senza un giaciglio morbido, è stata recuperata a Cagliari in un angolo tra 2 muri accovacciata su qualche foglia, forse per attutire il suo nuovo materasso, il cemento!

Ci piange il cuore, speriamo di riuscire a trovare una dolce adozione che le dia tanto amore.

Aprite I vostri cuori e donate una possibilità a questa dolce micia che colpe non ha.

Per tutte le info

+39 393 014 1269