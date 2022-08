Cabras

L’episodio a San Giovanni di Sinis, in un tratto senza bagnini. Il sindaco di Cabras: “La Regione riveda i criteri per la distribuzione dei fondi”

Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia il tranquillo tuffo di un turista nelle acque di San Giovanni di Sinis, lungo la spiaggia degli scalini: in difficoltà in un punto più profondo di quel che si aspettasse, si è spaventato, ha bevuto acqua e non riusciva più a tornare a riva. Provvidenziale è stato l’intervento di alcuni bagnanti, che hanno sostituito la figura del bagnino, assente in quel tratto di mare.

“Alla fine delle scalette è presente solamente una ciambella salvagante attaccata a una corda”, spiega un cittadino di Oristano, intervenuto con altri per riportare a riva il turista. “Come dire: arrangiatevi”.

Nulla faceva sospettare un pericolo: “Il mare non era mosso come qualche giorno prima”, continua il testimone, “e per chi non conosce la spiaggia è difficile immaginare un rischio, senza neppure vedere una bandiera rossa che sventola. È necessario potenziare un servizio prezioso e di pubblica utilità, affinché non capitino più disgrazie come quelle che si sono verificate in passato nella costa del Sinis”.

Un potenziamento che il sindaco di Cabras, Andrea Abis, aveva già auspicato a inizio stagione, quando aveva dovuto fare i conti con la scarsità dei finanziamenti, insufficienti a garantire il servizio lungo una costa molto estesa.

“Facciamo quello che possiamo e abbiamo anche integrato le risorse regionali con nostri fondi”, commenta Abis. “Ma ci sono spiagge che presentano condizioni fisiche più insidiose. Credo che la Regione riducendo il contributo ai Comuni non abbia colto bene la particolarità di certi tratti di costa. Il nostro è un mare che può ingannare in certi punti e va vigilato, per evitare i tragici episodi avvenuti nel passato”.

Il Comune ha potuto garantire il servizio con quattro torrette lungo il litorale, nelle spiagge di San Giovanni di Sinis (spiaggione), Maimoni, Is Arutas e Mari Ermi.

Il servizio è partito nei fine settimana, è proseguito quotidianamente nel periodo di alta stagione e proseguirà – unicamente nei weekend – fino al 4 settembre. “Non è detto ovviamente che il fine settimana coincida con le condizioni di mare più pericolose, ma di sicuro i bagnanti in quei giorni sono più numerosi”, continua Abis, che invita a una maggiore prudenza: “È necessario seguire il buon senso ed evitare comportamenti imprudenti. Bisogna approcciarsi al mare come alla montagna: conoscendone la pericolosità e seguendo i suggerimenti della ricettività”.

“È naturale che la presenza di un servizio di sicurezza in spiaggia è ciò che servirebbe, la figura del bagnino è rilevante”, conclude il sindaco di Cabras, “per questo i criteri di ripartizione dei fondi regionali, soprattutto per quanto riguarda la costa del Sinis, vanno rivisti”.

