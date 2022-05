Si toglie la vita in Psichiatria a Cagliari, l’ira dei familiari: “Perché non l’hanno controllato?”

I familiari lo ricoverano nel reparto di Psichiatria affinché si prendano cura di lui, 56enne, imprenditore di Selargius, che più volte aveva tentato il suicidio a causa di un esaurimento nervoso di cui soffriva da poco più di un mese. Ma il giorno dopo viene trovato morto nella propria stanza dal personale addetto alle pulizie. Gli inquirenti non hanno dubbi: si è tolto la vita la vita.

L’episodio è accaduto ieri mattina nell’ospedale Santissima Trinità. I familiari ora vogliono vederci chiaro e hanno presentato una denuncia in procura.

“Aveva già tentato il suicidio e i familiari lo tenevano sotto controllo”, spiga Ivan Sanna, legale della famiglia, “alla fine l’avevano convinto ad accettare il ricovero nel reparto di Psichiatria. E’ stato affidato alla struttura pubblica e la mattina dopo il ricovero, dopo la colazione, ha chiesto di stare un po’ solo e si è tolto la vita. Ma i familiari si chiedono come è stato possibile che una persona in quelle condizioni sia stata lasciata sola, oltretutto in una stanza con oggetti potenzialmente pericolosi. La moglie stessa che aveva visto la stanza si era stupita della presenza di qualche oggetto potenzialmente pericoloso e ne aveva parlato col personale. Ci sono ancora punti che non sono stati spiegati, ad esempio quelli sulla tempestività dei soccorsi”.