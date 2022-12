“Si stanno estinguendo, non mangiateli”: intanto per Natale ritorna il mercatino dei ricci a Su Siccu

Torna il mercatino dei ricciai a Su Siccu. Al Comune pubblicato il bando per tre postazioni per la vendita di ricci per la stagione 2022/2023.

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal bando, dovranno presentare domanda entro le 12 del 14 dicembre 2022. Dopo la protesta dei pescatori in via Roma, col via libera del consiglio regionale alla legge Omnibus il divieto fino al 2025 è stato revocato e la pesca è stata consentita dal primo dicembre e sino al 30 aprile 2023, per un massimo di novanta giorni.

La decisione è stata contestata dagli ambientalisti. Anche perché gli stessi funzionari di Agris avevano dichiarato in commissione Agricoltura che «il monitoraggio scientifico è stato chiaro: la situazione del nostro mare è drammatica. La popolazione dei ricci si è drasticamente ridotta e, in alcuni punti (Alghero, Golfo di Cagliari e alcune zone dell’Oristanese) difficilmente ci sarà una ripresa».