Oristano

Lo ha reso noto il Comitato per il diritto alla salute

Non in via Carducci, ma in viale Fondazione Rockefeller: cambia la sede della manifestazione indetta dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano per solidarizzare con il radiologo del San Martino Giampiero Sulis.

Il medico è stato deferito dall’azienda sanitaria alla commissione disciplina per aver denunciato, lo scorso giugno, la carenza di dispositivi di protezione individuale che avrebbe costretto i suoi colleghi del Delogu di Ghilarza a utilizzare le buste della spazzatura al posto dei calzari.

Il Comitato ha fatto sapere che, a causa di difficoltà logistiche, il sit-in in programma lunedì 25 ottobre, dalle 10.30 alle 13, non sarà di fronte alla sede dell’Assl di Oristano, ma davanti all’ingresso dell’ospedale.

Le organizzazioni sindacali ospedaliere e territoriali sono state invitate a partecipare alla manifestazione.

L’invito è stato rivolto anche ai sindacati confederali e autonomi, ai cittadini, alle associazioni, ai comitati e alle istituzioni.

Giovedì, 21 ottobre 2021

