Si spedivano in Sardegna pacchi di eroina e cocaina, poi il ritiravano dal corriere

Nuoro

Due uomini pedinati e arrestati dai carabinieri, sequestrati oltre 16 chili di droga

Troppo rischioso portare la cocaina in Sardegna sul traghetto o in aereo: meglio spedirla in un pacco e poi andare a ritirarla al deposito del corriere, a Cagliari.

Ma in occasione dell’ultimo ritiro sono arrivati anche i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, che avevano seguito i due trafficanti fin dallo sbarco al porto di Olbia e hanno sequestrato il pacco, che conteneva 5,235 chilogrammi di eroina.

Sono scattate le manette per i destinatari del pacco, due persone residenti in Veneto, di 67 e 63 anni: sono accusate di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso.

I nomi dei due arrestati erano stati notati nelle liste di imbarco dei passeggeri per i frequenti viaggi in Sardegna. Per capirne il motivo, è scattata l’operazione di pedinamento: un’auto civetta li ha seguiti mentre si spostavano nel Sassarese, in provincia di Oristano e infine a Cagliari, dove si sono presentati nel deposito di uno spedizioniere.

Dopo il sequestro del primo pacco, una perquisizione ha permesso di recuperarne un altro, sempre spedito in Sardegna con una ditta di trasporti: in questo caso il carico era maggiore, 11,5 chili di cocaina.

In totale la droga avrebbe fruttato sul mercato più di un milione di euro, secondo gli investigatori.

I due arrestati sono stati portati nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Sabato, 7 ottobre 2023