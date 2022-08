Si sente male mentre passeggia in spiaggia, muore una 75enne - Sardegna

Si è sentita male mentre camminava in spiaggia, è svenuta e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla. Una donna di 75 anni, di Oschiri (Sassari) è morta oggi pomeriggio nella spiaggia di Buggerru, nel sud della Sardegna.

La 75enne si trovava con altre persone e stava camminando sulla spiaggia, raggiungendo il punto in cui avevano deciso di fermarsi per trascorrere qualche ora, ma improvvisamente si è sentita male, svenendo. Sul posto sono arrivati i medici del 118 con l'Elisoccorso che hanno tentato a lungo di rianimarla, ma non c'è stato nulla d fare.

