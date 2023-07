Si sente male e l’aereo atterra d’urgenza: donna muore all’arrivo a Cagliari

Cagliari



Il volo era partito da Algeri

Una donna algerina di 35 anni è morta in aereo in seguito a un malore all’arrivo all’aeroporto di Cagliari. Il volo – partito da Algeri – era stato dirottato in Sardegna per soccorrere la passeggera.

La donna era diretta a Roma e poi a Milano, dove si sarebbe dovuta sottoporre ad alcune visite mediche.

Il medico e il personale del 118 giunti sul posto hanno provato a salvarle la vita, utilizzando anche il defibrillatore. Purtroppo però non c’è stato niente da fare.

La Procura di Cagliari ha disposto la restituzione del corpo ai familiari della donna, che viaggiava in aereo insieme al marito.

Domenica, 9 luglio 2023