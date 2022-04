È un turista 42enne origianrio di L'Aquila e residente a Roma, Danilo De Simone, il motociclsita che ha perso la vita in uno scontro con un bus sulle strade della Gallura, vicino all'abitato di Luras.

Secondo i rilievi e le informazioni raccolte dai carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, accorsi sul posto con il 118 e i Vigili del fuoco, il centauro era sbarcato stamattina a Olbia con il traghetto insieme a un gruppo di altri motociclisti.

Poco dopo le 11, il 42enne stava percorrendo un tratto tortuoso della provinciale 136 Luras-San Leonardo, in direzione Luras, quando nell'affrontare una curva ha allargato troppo la traiettoria invadendo la corsia opposta proprio mentre stava passando un pullman turistico. L'autista del bus, che viaggiava senza passeggeri, nulla ha potuto fare per evitare l'impatto. Il motociclista è morto sul colpo.

Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/23/si-scontra-con-un-bus-motociclista-muore-in-gallura_3aa5d739-b201-48f4-8ff2-8410ffe3a953.html

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail