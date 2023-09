Si schianta in curva con la Harley Davison, turista tedesco muore in Sardegna

Un’altra vittima delle stradein Sardegna. Un turista tedesco di circa 60 anni, in vacanza con un gruppo di amici appassionati di moto, è morto in seguito a un incidente stradale questo pomeriggio nei pressi di Porto Pozzo, frazione del Comune di Santa Teresa Gallura.

L’uomo si trovava in sella alla sua Harley Davison e stava percorrendo la Statale 133 bis “di Palau”, caratterizzata da strette curve, in direzione Palau, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi al personale del 118 giunto sul posto con un’ambulanza, insieme con i vigili del fuoco di Santa Teresa e le forze dell’ordine. Inutili i tentativi di salvargli la vita.