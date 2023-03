Si schianta contro un furgone, motociclista di Quartu muore a 50 anni: addio a Nicola Pittau

È un cinquantenne di Quartu, Nicola Pittau, la vittima del terribile incidente avvenuto ieri in Toscana. Pittau, grande appassionato di moto, stava partecipando ad una gita organizzata dall’associazione motociclistica regionale La perla del Tirreno. Il 50enne stava viaggiando in moto a Montemiccioli, quando si è scontrato frontalmente con un van che viaggiava in direzione opposta alla sua. L’uomo è morto sul colpo.

Sono intervenuti i mezzi di soccorso della Misericordia di Volterra e di Saline di Volterra. Attivato anche l’elisoccorso Pegaso, che però è tornato alla base quando è stata accertata la morte del motociclista.