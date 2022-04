Ha solo 18 anni ed è in gravissime condizioni il motociclista rimasto vittima di un’incidente stradale oggi a fine mattinata a Serdiana. Il ragazzo, mentre era in sella alla sua moto, si è scontrato con un’auto sulla statale 387, all’altezza dell’incrocio con via Sibiola. Dopo lo scontro l’automobilista, una donna di circa 50 anni, si è subito fermata per soccorrere il giovane. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale in codice rosso. Ricoverato, il ragazzo è ora in gravissime condizioni, mentre gli inquirenti stanno accertando le cause dell’incidente.

