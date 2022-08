Carbonia, denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza alcolica un 40enne operaio del luogo, incensurato. L’uomo, nella mattinata del 6 agosto scorso in via Deffenu, aveva perso il controllo della propria Audi A5, andando a collidere contro tre auto regolarmente parcheggiate. Sottoposto ad accertamento mediante apparato etilometrico, è risultato essersi trovato alla guida del veicolo con un tasso alcolico pari a 1,45 g/l. Non ne sono conseguiti danni a persone o rallentamenti del traffico. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Procura della Repubblica e Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

