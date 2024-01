Brutto incidente in via Igleias a Sestu. Un giovane di 23 anni è andato a sbattere con la sua auto contro un albero, dopo aver perso il controllo del volante. La macchina ha riportato grossi danni, mentre il giovane è finito in codice giallo all’ospedale Santissima Trinità, ferito ma non in gravi condizioni.