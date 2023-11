Si schianta con la moto contro un furgone a Villacidro, 16enne gravissimo al Brotzu

Pauroso incidente a Villacidro, in via Repubblica. Un giovanissimo in sella ad una moto, probabilmente nell’effettuare una svolta, è andato a sbattere violentemente contro il furgoncino guidato da un ventunenne, che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Il centauro, 16enne, è finito contro la portiera del lato passeggero, prima di essere sbalzato dalla moto e finire rovinosamente a terra. In seguito all’impatto con l’asfalto ha perso del sangue, prima di essere soccorso dai medici del 118, intervenuti con l’elisoccorso: è stato portato in gravissime condizioni, in codice rosso, al Brotzu. Nessun danno, fortunatamente, ma solo tanta paura per il guidatore del camioncino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione cittadina, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto sotto gli occhi di tanti passanti.