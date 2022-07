Un destino beffardo e orribile, quello che ha colpito un giovane sardo. Giovanni Lianas, 41enne di Settimo San Pietro, era riuscito a salvarsi, cavandosela con un trauma toracico e qualche frattura, da un brutto incidente che aveva avuto in moto, sulla Sulcitana, lo scorso 25 maggio. Qualche ora fa, purtroppo, un infarto improvviso se l’è portato via. L’uomo, lavoratore alla Sarlux per conto di una ditta esterna, residente a Settimo San Pietro, a fine maggio aveva pubblicato sul suo profilo Facebook le foto del suo ricovero al Brotzu. Dopo tre settimane le dimissioni e il ritorno a casa, dalla moglie Felon: i medici gli avevano prescritto qualche settimana di riposo assoluto, ma il peggio era passato. Qualche ora fa, il dramma: Lianas era un componente dei Balentes Bikers molto conosciuto, assiduo partecipante alle escursioni e agli eventi, sempre e rigorosamente in moto.

Su Facebook tutti i suoi amici bikers lo ricordano con tanto affetto, misto a sgomento per la tragedia. Il presidente dei Balentes Bikers di Cagliari, Marco De Natale, gli dedica un post con foto nel gruppo social: “Riposa in pace fratello Balentes. Rimarrai sempre noi nostri cuori e ti porteremo sempre con noi. Un forte abbraccio da tutti i tuoi fratelli Balentes Bikers a tutta la famiglia”. Distrutta dal dolore anche la moglie, Felon Cocco, di due anni più giovane. La donna, contattata da Casteddu Online, ha confermato le cause del decesso del marito: “Per me l’infarto può essere collegato all’incidente che gli è capitato due mesi fa”. Ma, al momento, non c’è nessuna certezza, solo il dolore di una morte che ha colpito e segnato un’intera famiglia, i colleghi e i tanti amici di Giovanni Lianas.

