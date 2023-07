Si ritira Gigi Datome, il primo cestista sardo in Nba

Olbia

L'atleta di Olbia pronto a lasciare dopo il Mondiale con l'Italbasket

Il cestista sardo Gigi Datome lascia il basket giocato. Ad annunciare la decisione è stato lo stesso giocatore, nella giornata di oggi.

Campione d'Italia e miglior giocatore delle ultime finali scudetto con l'Olimpia Milano, il trentacinquenne giocherà in estate i Mondiali con l'Italia e poi dirà addio alla pallacanestro.

Cresciuto nella Santa Croce Olbia, Datome ha giocato in Italia anche con Siena, Scafati e Virtus Roma. Nel 2013 lo storico trasferimento in Nba, con i Detroit Pistons. Primo sardo nella lega americana, negli Usa ha difeso anche i colori di una delle squadre più prestigiose, i Boston Celtics, nel 2015, prima di tornare in Europa.

Per cinque anni, fino al 2020, Datome ha giocato in Turchia, con il Fenerbahçe. A Istanbul sono arrivati numerosi trofei, tra cui la prestigiosa Eurolega, vinta nel 2017.

Poi l'ultima parentesi a Milano. Con le scarpette rosse dell'Olimpia il numero 70 ha vinto da protagonista due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Da 10 anni Datome è anche capitano dell'Italbasket.