Si rinnova l'accordo Pelagos in difesa dei mammiferi marini - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 22 GIU - Si è rinnovato oggi a Sassari l'accordo Pelagos con il quale, dal 2002, Italia, Francia e Principato di Monaco hanno istituito il Santuario per la protezione dei mammiferi marini nel Mediterraneo.

Nell'area marina del Santuario, compresa fra la costa settentrionali della Sardegna, quelle della Toscana, Liguria, Principato di Monaco e costa meridionale della Francia, gli enti mettono in pratica una serie di azioni per la salvaguardia delle varie specie di mammiferi marini e per facilitare lo studio e il monitoraggio delle loro abitudini.

Il convegno in corso a Sassari, ospitato nelle sale del Conservatorio di musica "Luigi Canepa", vede protagonisti i rappresentanti dei vari enti che hanno sottoscritto la "Carta di partenariato Pelagos" e i tanti studiosi che lavorano al progetto.

Nel Santuario, riconosciuto dalla Convenzione di Barcellona del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite come "Area Specialmente Protetta d'Importanza Mediterranea" (Spami), sono regolarmente osservate otto specie di cetacei e, più raramente, la foca monaca.

Alla Carta hanno aderito dal 2009 a oggi oltre 136 comuni, che si sono fatti promotori di attività di formazione, sensibilizzazione, comunicazione e primo intervento in caso di spiaggiamento di cetacei sul proprio territorio.

Alle azioni messe in pratica da questi Comuni per proteggere l'habitat marino e i cetacei, si affiancano le attività della delle Aree marine protette e dei Parchi nazionali che ricadono all'interno del Santuario, come il Parco nazionale dell'Asinara.

L'incontro di oggi a Sassari, presentato da Oliviero Montanaro, presidente alla Riunione delle Parti, Costanza Favilli, segretario esecutivo dell'Accordo Pelagos dal sindaco di Sassari, Nanni Campus, precede la IX riunione della parti dell'accordo Pelagos, che si terrà a dicembre 2023 proprio per aggiornare la Carta di partenariato in modo da renderla sempre più incisiva, attuale e coinvolgente. (ANSA).



