Si ribalta un rimorchio, automobilista salvo per miracolo - Sardegna

Una manciata di secondi in più e quello che è un semplice incidente stradale avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Alla prime luci di oggi, in via Egitto, nella zona industriale di Olbia, un rimorchio di un camion si è ribaltato su di un fianco andando a schiacciare un'autovettura che in quel momento si trovava a passare proprio vicino al mezzo pesante. Grazie però alla prontezza dall'autista, che ha inserito la retromarcia riuscendo a spostare il veicolo di qualche metro più indietro, nessuno è rimasto ferito.

La dinamica del ribaltamento del rimorchio è in fase di accertamento da parte della Polizia di Stato chiamata sul posto: sembrerebbe che durante le fasi di aggancio per essere spostato sulla motrice si sia rovesciato su di un fianco.

A mette in sicurezza l'area e provvedere alla rimozione del mezzo è stata la squadra olbiese dei Vigili del Fuoco.



Fonte: Ansa Sardegna