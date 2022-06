Si ribalta gommone, turista 77enne annega nel nord Sardegna - Sardegna

È morto annegato davanti alla spiaggia di Monti Russu, lungo la costa di Aglientu, nel nord Sardegna, l'uomo di 77 anni che inizialmente era stato dato per disperso in mare. La vittima, un turista residente a Umbertide, in provincia di Perugia, stava facendo un giro in gommone con un amico, un suo coetaneo veneto anche lui in vacanza in Sardegna, quando l'imbarcazione si è ribaltata. Per il turista umbro non c'è stato nulla da fare, è stato riportato a riva senza vita. L'amico invece è stato rianimato e salvato dai medici del 118 intervenuti sul posto insieme con i Carabinieri, la Guardia costiera e i Vigili del fuoco.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna