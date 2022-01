Si ribalta con l’auto, tragedia a San Giovanni Suergiu: muore un 31enne

Si è ribaltato con l’auto, più volte, sulla Sp 74 a San Giovanni Suergiu, poco prima dell’alba, morendo sul colpo. La vittima è un trentunenne di Tratalias: il giovane era al volante della sua Fiat Punto quando, poco dopo le 5, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del volante. Inutili tutti i soccorsi: sul posto, oltre a 118 e Vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Carbonia. Ha fatto tutto da solo, il trentunenne: stando ai rilievi svolti, infatti, non risulta coinvolta nessun’altra macchina.