Si riaccende la protesta dei medici di famiglia: sabato a Tramatza camici bianchi da tutta l’isola

Tramatza

In preparazione un documento da presentare alla Regione

Firmeranno un documento di contestazioni e richieste da sottoporre alla Regione: medici di famiglia da tutta l’isola si riuniranno sabato prossimo, 4 marzo, nello spazio congressuale di Tramatza. L’appuntamento è per le 15.

Già nelle scorse settimane si erano autoconvocati in assemblea a Tramatza per discutere sulle gravi difficoltà della sanità territoriale, partendo dalla cronica carenza di medici di medicina generale.

Come altre volte nel recente passato, anche per l’assemblea di sabato non sono stati invitati i sindacati di categoria.

Da tempo i medici di famiglia contestano gli ultimi provvedimenti adottati dalla Regione per il loro settore. Su tutti, l’aumento del massimale di assistititi da 1.500 a 1.800 pazienti e l’impiego delle guardie mediche oltre il normale orario di lavoro.

Giovedì, 2 marzo 2023

