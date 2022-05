Meglio definito, invece, il quadro del centrosinistra. Il candidato a sindaco è l’attuale capogruppo di opposizione del Pd in consiglio comunale, Efisio Sanna, in passato assessore ai lavori pubblici. Potrà contare sul sostegno di sei liste. Due quelle col simbolo di partito, promosse da Pd e Psi. Altre quattro civiche, una di area Movimento 5 Stelle, una di area Leu, una di Area del movimento Possibile e l’ultima ascrivibile allo stesso candidato sindaco.

Non si ha certezza ancora della presenza di una lista per ciascuna di queste sigle politiche.

In serata sembrano rientrati gli ultimi malumori nella coalizione di centrodestra, che conferma la candidatura a sindaco di Massimiliano Sanna, vicesindaco uscente, in quota ai Riformatori sardi. A sostenerlo una coalizione con Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Liberali democratici, Psd’Az, Riformatori, Sardegna 20Venti e Udc.

