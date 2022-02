Ieri si è concluso fortunatamente con esito positivo l’intervento per il recupero di due escursionisti sul sentiero Miniere nel Blu, che da Masua conduce a Cala Domestica.

I due si sono trovati in difficoltà a causa del sopraggiungere del buio, pertanto hanno chiamato i soccorsi allertando la Polizia Stradale di Iglesias, che ha poi contattato la Centrale Operativa del Soccorso Alpino della Sardegna.

Gli escursionisti sono stati immediatamente localizzati grazie all’invio di un SMSLocator, un messaggio che viene inviato dalla Centrale Operativa e che, con il consenso di chi lo riceve, permette di conoscerne la sua posizione per potergli prestare soccorso.

Immediatamente si sono recati sul posto i tecnici della stazione di Iglesias del Soccorso Aèpino e la squadra in turno in guardia attiva, coadiuvata da altri 10 tecnici provenienti dalle stazioni di Cagliari e Medio Campidano. Contestualmente è stata allertata anche la Centrale Operativa del 118, che ha provveduto a mandare sul posto l’ambulanza di Soccorso Iglesias Volontariato.

I due escursionisti sono stati raggiunti dal personale della Polizia e a seguire dai nostri tecnici e dal personale dei vigili del Fuoco.

Dopo averne verificato le condizioni di salute, li hanno riaccompagnati alla loro auto.

