Si perdono nel sentiero per Cala Goloritzé, coppia di turiste trovate e salvate con l’elicottero

Fortunatamente, hanno avuto la prontezza di lanciare l’allarme al 112: i carabinieri hanno allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Nuoro. Raggiunte telefonicamente, grazie all’applicazione WhatsApp, sono riuscite a condividere la posizione con i soccorritori. Immediatamente sono scattati i soccorsi con l’invio della squadra del vicino distaccamento di Tortolì e l’equipaggio di soccorso elitrasportato del nucleo Elicotteri di Alghero. Alle 12:30 circa, individuate dall’equipaggio di Drago 144, giunto sul posto, le due malcapitate sono state recuperate, tratte in salvo e successivamente accompagnate all’elisuperfice dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Per loro nessuna grave conseguenza a parte un brutto spavento e un’avventura finita bene, sicuramente da raccontare al rientro dalle vacanze.

