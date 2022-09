Si sono persi e sono stati salvati alle due di stanotte in località Sa Cala de Sa Continassa, all’interno del poligono militare sperimentale interforze di Salto di Quirra a Perdas De Fogu. Dopo una richiesta di soccorso giunta al 112 alle ore 21:30, i carabinieri della locale Stazione di Polizia Militare, assieme a personale del poligono, al termine delle ricerche svolte in una zona particolarmente impervia in orario notturno, hanno rintracciato e tratto in salvo una venticinquenne cagliaritana residente a Samassi, studentessa e un coetaneo cittadino francese.

Nel primo pomeriggio dello stesso giorno i due, dopo aver fatto inconsapevolmente accesso nella zona del demanio militare con l’intento di compiere un’escursione turistica in zona carsica, sono stati sorpresi dal buio della sera e per mancanza di equipaggiamento hanno smarrito il loro sentiero. Rintracciati dai militari, conoscitori di quel territorio, sono apparsi in buona salute come attestato anche dal medico militare fatto intervenire. Al termine delle operazioni di salvataggio i due turisti sono stati accompagnati presso il comando poligono dove sono stati rifocillati e poi ospitati per la notte. È chiaramente emerso che l’accesso all’interno di quell’area è stato totalmente accidentale e non voluto per cui non vi è stata commissione di reati.

