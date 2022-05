Sini

Rintracciato dopo circa un’ora di ricerche, è in buone condizioni

Un ciclista settantenne si è perso nelle campagne di Sini ed è stato soccorso – nel primo pomeriggio – da una una pattuglia della stazione forestale di Ales.

L’uomo era partito da Gonnosnò, dove aveva parcheggiato l’auto per effettuare l’escursione sportiva in sella alla sua bici, ma non è riuscito a ritrovare la strada del rientro. Ha vagato per tre ore, prima di contattare il numero verde 1515 del Corpo Forestale.

La pattuglia di Ales – allertata alle 14.30 – lo ha rintracciato dopo circa un’ora nella “Cascata Su Strumpu”, una zona impervia e raggiungibile solo a piedi.

L’uomo era in buone condizioni, anche se leggermente spaventato.

Gli agenti lo hanno riaccompagnato alla sua auto.

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale rinnova il suo appello alla prudenza e alla responsabilità, affinché gli escursionisti e i ciclisti che intendono avventurarsi in zone sconosciute e di montagna assumano un comportamento consapevole. Il consiglio è quello di evitare gli orari del pomeriggio, verificare anticipatamente le condizioni meteo, indossare un adeguato abbigliamento e adottare la massima cautela in caso d’ingresso in zone in cui le comunicazioni telefoniche siano difficili.

Giovedì, 26 maggio 2022