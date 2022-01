Si parte con la somministrazione delle terze dosi di vaccino anti Covid anche in Sardegna per i ragazzi oltre i 12 anni. Giovedì 13 gennaio, a partire da mezzogiorno, tutti i nati dal 2006 al 2010, che avessero già compiuto dodici anni, potranno prenotare la somministrazione della dose ‘booster’ nei centri di vaccinazione dell’isola attraverso la piattaforma delle Poste: online dal sito, agli sportelli Atm degli uffici postali, tramite il numero verde attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 o tramite i portalettere. Complessivamente in Sardegna sono state somministrate 3,1 milioni di dosi di cui 580mila ‘booster’. Il numero più alto di terze dosi somministrate è stato registrato il 4 gennaio per un totale di 16.197 dosi.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a