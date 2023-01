Oristano

L’appello lanciato a Oristano dalla presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna, Paola Secci

“Il Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna è disponibile a lavorare in modo corale per la realizzazione di progetti mirati volti a valorizzare le tre colonie penali presenti nell’isola”. Lo ha detto Paola Secci, la presidente del Cal intervenuta nel pomeriggio a Oristano all’incontro-dibattito “Colonie Penali in Sardegna: quale futuro?”, dedicato a un’analisi delle prospettive per le strutture di Isili, Is Arenas e Mamone-Onanì. L’appuntamento è stato organizzato dall’associazione di volontariato “Socialismo Diritti Riforme ODV” e dalla Camera penale di Oristano.

“Possiamo iniziare a ragione per legare queste realtà a doppio filo con i nostri territori e al mondo produttivo, con l’intento di generare microeconomie circolari. Questo”, evidenzia Secci, “è il percorso che ci piacerebbe tracciare ma siamo anche consapevoli che poco possiamo fare, noi enti locali, se il ministero della Giustizia non ne decide le finalità e il futuro”.

“La tematica è attuale”, continua la presidente del Cal, “ma allo stesso tempo poco dibattuta e merita un approfondimento, considerate le opportunità sociali e riabilitative offerte dalle soluzioni alternative alla detenzione, come il lavoro all’aria aperta e a contatto con la natura”, aggiunge ancora Secci, “e la non trascurabile rilevanza paesaggistica, storica e ambientale dei 6.000 ettari di territorio in cui sorgono le tre strutture”.

“La colonia penale di Isili, la più longeva in Italia, è stata costruita nei primi anni dell’800 tra bosco e coltivazioni. Is Arenas”, conclude la presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna, “è incastonata tra le montagne di Arbus, con un affaccio su un sistema dunale di interesse comunitario. Infine, la colonia Mamone-Onanì, nella valle del Tirso a 900 metri di altitudine, è immersa in una natura ancora incontaminata”.

